В СМИ рассказали, как САП и НАБУ манипулируют с экспертизами по делу "Роттердам+"

Попытка САП и НАБУ сфальсифицировать экспертизу в деле "Роттердам+" является нарушением закона.

Об этом идет речь в материале "Обозревателя".

Автор утверждает, что следователи пытались добиться от экспертов необходимых следствию выводов о якобы необоснованности применения формулы "Роттердам+" путем давления и многочисленных манипуляций с вопросами. При этом специалисты авторитетных научных организаций продолжают утверждать, что методика "Роттердам+" экономически обоснована.

"Полтора года прокурор по делу "Роттердам+" Ольга Яровая пыталась получить от Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выводы о необоснованности формулы и нанесенном ущербе. Официально – путем "корректировки" вопросов, которые ставило следствие. Менялись формулировки (например, "является ли экономически обоснованной" вместо "подтверждается ли документально обоснование"), появлялись новые вопросы, в том числе призванные дать нужные для следствия ответы. Происходило это минимум 5 раз. Неофициально – путем проведения прокурором Яровой "личных бесед" с экспертами, и требований исключать из результатов экспертизы отдельные пункты", - говорится в материале.

По мнению автора, дело НАБУ по "Роттердам+" двигалось к развалу, поскольку существует минимум 3 украинские и 4 международные экспертизы, обосновывающие данную методику. Тогда было решено обратиться за помощью к СБУ, которая имеет в составе Украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз. Там выдали нужное следствию заключение, на основании которого НАБУ заявило о подозрении шести лицам по делу "Роттердам+" в августе.

"В манипулировании экспертными оценками САП и НАБУ доигрались до нарушения закона. Это стало очевидно после того, как прокурор САП Виталий Пономаренко признал: у ведомства есть результаты экспертиз, подтверждающих экономическую обоснованность принятия формулы "Роттердам+", но в суде они представлены не будут. Похоже, прокурор забыл статью 9 Уголовного процессуального кодекса, требующую "полно и объективно исследовать обстоятельства производства, выявить как те обстоятельства, которые изобличают, так и те, которые оправдывают подозреваемого ", – утверждает автор.

Он напомнил и о статье 372 УК, согласно которой привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, прокурором или другим уполномоченным лицом, искусственное создание доказательств обвинения или фальсификация, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее в СМИ обнародовали материалы переписки между процессуальным руководителем дела по "Роттердам+" Ольгой Яровой и КНИИСЭ, из которых следует, что следствие как минимум 5 раз меняло вопросы экспертам, пытаясь получить выводы о необоснованности формулы и ущербе.

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк высказал мнение, что НАБУ и САП в ходе расследования дела "Роттердам+" пытались сфабриковать экспертизу, чтобы подтвердить необходимые следствию выводы о якобы необоснованности формулы и нанесенных убытках.