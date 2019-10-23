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На грани бунта: в СМИ рассказали о сорванной реформе в строительной отрасли

среда, 23 октября 2019, 16:38
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Участники строительного рынка оказались на грани бунта из-за "заморозки" строек без объяснения причин.

Об этом сообщается в статье на сайте "Обозреватель".

Отмечается, что в 2017-м в силу вступила новая редакция закона о регулировании градостроительной деятельности, согласно которой для объектов бывших 1-2 категорий процедура получения разрешений на строительство была упрощена - от них теперь требовалось лишь сообщить о начале работ. Была введена строительная амнистия на самострои. Судьбу строек, согласно новому закону, решали подразделения инспекции на региональном уровне и около четверти стройплощадок по стране отданы под контроль местным ГАСИ.

В 2018 году заработала система "Прозора ДАБІ", которая позволяла оформлять документы на стройку без вмешательства региональных структур.

"В результате все крупные инвесторы, промышленные компании, такие как "Арселор", "Олсидз" начали получать пакеты разрешительных документов бесплатно", - сообщали журналисты.

Стартовал ряд других электронных сервисов в строительстве, которые сводили к нулю коррупционные риски.

"Гройсман ставил Кудрявцеву задачи по проведению реформ, так как одним из отставаний для Украины в рейтинге Doing business была сложная бюрократия в архитектурно-строительной документации. Сложился парадокс – премьер-министр требует реформ и сохранения системы. Кудрявцев подготовил и Кабмин реализовал. По показателю "Получение разрешения на строительство" за 2016-2018 года Украина поднялась на 110 позиций", - отмечали в СМИ.

Однако недавно реформа остановилась, "Прозора ДАБІ" зависла, а руководителя ГАСИ Алексея Кудрявцева уволили со скандалом, связанным с его якобы "фальшивым дипломом" об образовании.

В его защиту выступили 150 нардепов и экс-президент, однако он потерял должность. После этого коррупция в отрасли возобновилась, и по сообщениям участников рынка суммы откатов лишь выросли.

"Имя Кудрявцева обрастает новыми сплетнями, явно, кто-то нервничает от того, что он может довести начатое до конца, и старается всячески этому воспрепятствовать", - заключают журналисты издания.

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