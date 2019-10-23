Превратили в филиал "Квартала": в сети ажиотаж из-за назначения в СНБО экс-коллеги Зеленского

Украинских пользователей сетей возмутило новое назначение в окружении президента – бывший концертный директор юмористического шоу "Квартал 95" Максим Ткаченко стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Об этом сообщает "Апостроф".

Так, часть украинцев выразила открытый гнев и возмущение "кумовством" власти под руководством президента Владимира Зеленского. Еще часть пошутили о новом дипломатическом инструменте деоккупации Донбасса – юморе. Несколько комментаторов провели литературные параллели, а еще пара обвинили власть в сотрудничестве с врагом путем назначения непрофессиональных лиц в ответственные за оборону ведомства.

Как сообщал "Апостроф", ранее шоумен и продюсер "Квартала 95" Сергей Сивохо, которого назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, сделал заявление, которое вызвало бурную реакцию у украинцев.