Штрафы для нардепов за прогулы: Зеленский принял решение

В пятницу, 25 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, которым предполагается лишать народных депутатов выплат в случае прогулов.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, где отмечается, что документ вернули из Офиса президента Украины с подписью главы государства.

Напомним, Верховная рада 16 октября приняла закон, согласно которому народных депутатов будут лишать компенсации расходов на выполнение полномочий за прогулы заседаний без уважительной причины. Закон поддержали 265 депутатов.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский подписал закон о перезапуске НАПК и декларациях силовиков.

Подробнее о работе НАПК и сотрудничестве с властью, читайте в материале "Апострофа": Создание антикоррупционной стратегии гораздо важнее, чем проверка отдельно взятых деклараций - замглавы НАПК Станислав Патюк.