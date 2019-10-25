RU  UA  EN

пятница, 25 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 октября

20:16
Штрафы для нардепов за прогулы: Зеленский принял решение
19:05
Украина и НАТО достигли важных договоренностей: появились подробности
19:00
Модные тренды осени: 10 теплых вещей, без которых не обойтись в ноябре
18:27
Сливает Зеленского: Кучма разозлил сеть заявлением по "формуле Штайнмайера"
18:20
Величайший артист и будущий президент: Канье Уэст удивил сеть эксцентричным интервью
18:08
Маша Ефросинина показала стройную фигуру в купальнике на отдыхе в Мексике
17:54
Зеленский объявил о важном решении по бюджету на 2020 год
17:51
Методы Януковича: известный политолог раскритиковал работу ОПУ с местными органами власти
17:13
Украина добилась новой газовой победы над Россией: цена вопроса - 2,6 млрд долларов
17:08
M1 Music Awards 2019: объявлены номинанты престижной музыкальной премии
16:40
Элтон Джон назвал Мадонну противной и неблагодарной из-за слов о Леди Гаге
16:02
Любовь в чистом виде: украинская певица показала нежное фото с новорожденной дочерью
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Штрафы для нардепов за прогулы: Зеленский принял решение

пятница, 25 октября 2019, 20:16
переглянути новину українською

В пятницу, 25 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, которым предполагается лишать народных депутатов выплат в случае прогулов.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, где отмечается, что документ вернули из Офиса президента Украины с подписью главы государства.

Напомним, Верховная рада 16 октября приняла закон, согласно которому народных депутатов будут лишать компенсации расходов на выполнение полномочий за прогулы заседаний без уважительной причины. Закон поддержали 265 депутатов.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский подписал закон о перезапуске НАПК и декларациях силовиков.

Подробнее о работе НАПК и сотрудничестве с властью, читайте в материале "Апострофа": Создание антикоррупционной стратегии гораздо важнее, чем проверка отдельно взятых деклараций - замглавы НАПК Станислав Патюк.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Лучше умереть, чем ползать: почему развернулась война за Киевскую область

Марафон Зеленского: уколы, бургеры и рекорды

Программа правительства: страна мечты или мечтатели в стране

Испугались: почему "слуги народа" не хотят наказывать за незаконное обогащение

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: