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НАБУ завело дело против Кличко: что ему вменяют

пятница, 01 ноября 2019, 22:13
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НАБУ открыло уголовное производство против мэра Киева Виталия Кличко, который был ранее уволен с должности главы Киевской городской государственной администрации, по требованию Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ответ НАБУ на запрос РБК-Украина.

"По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается", - сообщили в НАБУ.

Отмечается, что НАБУ во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда от 2 октября 2019 года уже внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Кроме того, ВАКС до этого обязал бюро открыть дело в отношении Кличко по подозрению в возможном злоупотреблении властью.

Речь идет о деле, касающегося возможного хищения средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве.

Подробнее о перезагрузке власти в Киеве, читайте в материале "Апострофа": Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице.

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