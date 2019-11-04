Названы топ-прогульщики Верховной Рады в октябре

В октябре 16 народных депутатов без уважительных причин пропустили более 30% голосований в Верховной Раде. Самым злостным из них оказался Виталий Данилов от фракции "Батькивщина".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на движение ЧЕСТНО, где уточняется, что Данилова не было во время 97% голосований.

Ему на пятки наступает еще один депутат от "Батькивщины" Сергей Тарута, который пропустил более 80% голосований.

В список прогульщиков также вошли 6 представителей от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", в их числе Вадим Рабинович и Дмитрий Исаенко.

Более трети голосований пропустили два депутата от "Слуги народа" - Андрей Одарченко и Александр Дубинский.

Депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Луценко в течении октября пропустила все голосования по болезни.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее нардеп Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий народного депутата по состоянию здоровья. Она перенесла серьезную проблему с сердцем.