Зеленский подписал закон, который забраковал Евросоюз

Президент Владимир Зеленский подписал закон о судебной реформе, которую жестко раскритиковали в Евросоюзе.

О решении Зеленского свидетельствует соответствующая карточка законопроекта на сайте Верховной Рады.

Отметим, согласно этой реформе, уменьшается количество судей Верховного суда с 200 до 100. Также вводится вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей и создается при Высшем совете правосудия комиссия добродеяний и этики. Помимо этого, расширяется список должностей, на которые распространяется люстрация.

Отметим, что ранее в Евросоюзе негативно отреагировали на положения судебной реформы, которую подписал президент. В частности, отмечается, что положения, касающиеся Верховного суда, противоречат европейским стандартам и могут подорвать независимость судебной системы.

Как сообщал "Апостроф", ранее Евросоюз угрожал Польше санкциями из-за скандальной судебной реформы.