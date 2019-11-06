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Герус пролоббировал импорт дешевой электроэнергии из РФ в интересах Коломойского - эксперт

среда, 06 ноября 2019, 11:58
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Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус в интересах бизнесмена Коломойского пролоббировал импорт электроэнергии из России и оправдывает поставки российского угля на госкомпанию "Центрэнерго".

Об этом заявил член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире 112 канала.

Эксперт напомнил, что госпредприятие "Центрэнерго", подконтрольное бизнесмену Игорю Коломойскому, подписало контракт на закупку российского угля, однако не исключил, что этот уголь поступает из оккупированных районов Донбасса.

"Компания "Нефть форс" поставляла уголь по происхождению, предыдущие были такие данные, что это из так называемых "ДНР/ЛНР", то есть с неконтролируемых территорий. Даже не российский уголь. Ибо он по марке шел как российский, эти скандалы, которые были, что пикетировали в Сосновке, на обогатительную фабрику не пускали вагоны, которые стояли с российским углем. Кстати, Андрей Герус, который является председателем комитета, неожиданно проявил такую лояльность к российскому углю. Он сказал, что наоборот, надо дать предприятию работать, они купили и пусть поставляют ", - пояснил Корольчук.

По его мнению, председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус действует в интересах Коломойского. В частности, он пролоббировал возобновление импорта электроэнергии из РФ, в результате которого предприятия олигарха могут получать дешевую российскую электроэнергию, а также публично высказался в поддержку поставок дешевого российского угля на "Центрэнерго".

"Лояльность к углю, который должен поставляться на "Центрэнерго" и из которого потом производилась электроэнергия, и она в том числе поставлялась на ферросплавные заводы ... компании Игоря Коломойского получают возможность пользоваться электроэнергией российской, которая идет. Она дешевле", - сказал Корольчук.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. В начале ноября среднедневной объём импорта электроэнергии из России вырос почти в три раза в сравнении с аналогичным показателем октября - с 4,1 млн кВт-час до 12 млн кВтч в сутки.

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