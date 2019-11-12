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Рада приняла за основу не согласованный с Еврокомиссией законопроект об энергорынке 2233

вторник, 12 ноября 2019, 14:53
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Законопроект "О внесении изменения в Закон Украины "О рынке электрической энергии" №2233, к принятию которого призвал председатель комитета ВР по энергетике и ЖКХ Андрей Герус, поддержали фракции "Слуга народа" (233 голосов "за"), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (30), депутатская группа "За майбутнє" (15) и 17 внефракционных депутатов.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Ни одного голоса за этот документ не дали фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина".

Во время обсуждения в сессионном зале, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко отметила, что законопроект №2233 противоречит директивам Европейского Союза.

"Мы ожидали, что будет реакция на вопрос от нашей фракции, как этот законопроект коррелируется с директивами Европейского Союза. Не услышали ни слова. Мы не услышали ни слова о других вопросах, которые коррелируются с решениями Совета безопасности ООН и Верховной Рады Украины предыдущего созыва по стране-агрессору. Что сегодня идет торговля на крови электроэнергией с Россией", – заявила Геращенко.

Против принятия законопроекта выступил и заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко (фракция "Батькивщина"). По его словам, против проекта выступают европейские партнеры Украины.

"Этот законопроект нельзя назвать "О внесении изменений в закон о рынке электроэнергии". Он об отмене рынке электроэнергии, так правильно его называть. Если попал в яму, надо перестать копать - основной завет для всех реформаторов. Сегодня продолжается попытка копать яму. Меня очень удивило, когда премьер-министр, который был на заседании, сказал, что, по его информации, Еврокомиссия и Энергетическое сообщество ЕС поддерживают этот законопроект. Есть абсолютно обратный отзыв, подписан он господином Копачем (секретарем Европейского Энергетического сообщества)", – заявил Кучеренко.

Ранее Американская торговая палата в Украине призвала снять с рассмотрения законопроект "О внесении изменения в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2233), поскольку он отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

Первая энергетическая ассоциации Украины (ПЭАУ) заявила, что принятие этого законопроекта вернет ручное регулирование в электроэнергетике и отменит реформу рынка электроэнергии. Европейская Бизнес Ассоциация выразила обеспокоенность тем, что важные для энергетической отрасли законопроекты были одобрены Комитетом ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ с нарушением регламентных норм.

31 октября президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в Facebook заявил, что голосование за законопроект №2233 покажет, сколько депутатов работает в интересах государства, а сколько – в интересах олигарха Коломойского.

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