Чернозем вывезут вагонами: появилась яркая фотожаба на скандал с продажей земли в Украине

Принятый в первом чтении Верховной Радой законопроект №2178-10, который позволит отменить мораторий на продажу земли в Украине, стал предметом обсуждений и шуток в сети.

Блогер и правозащитник Сергей Наумович опубликовал на своей странице в Facebook яркую фотожабу, объясняющую смысл споров вокруг принятого законопроекта.

В шуточном диалоге все предложения сторонника свободного рынка земли прописать условия, не позволяющие скупить землю иностранцам и олигархам, разбиваются об аргументы вроде "Китайцы вывезут чернозем вагонами".

"По мотивам пролистывания ленты на протяжении дня. Коротко", - подписал иллююстрацию автор поста.

Как сообщал "Апостроф", принятый в первом чтении Верховной Радой законопроект №2178-10 в сети называют "латифундистским".