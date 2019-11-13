RU  UA  EN

среда, 13 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 ноября

12:40
Как Рада пытается голосовать за рынок земли: онлайн трансляция
12:40
Сын Мика Джаггера запел и фаны рок-легенды опешили - попсы из России от парня точно не ждали
12:15
Американская актриса поделилась опасным секретом красоты Мэрилин Монро
12:11
Все были в шоке: всплыли неожиданные детали "торгов" в Раде по закону о рынке земли
11:57
В Одессе на земле, принадлежащей городу, обнаружили дом главы областной ГАСИ Буюкли
11:34
Перебор: Светлана Лобода нарвалась на критику в сети из-за откровенных фото
11:33
Окружен людьми местного олигарха: СМИ рассказали о "советниках" главы Днепропетровской ОГА Бондаренко
11:18
В HBO задумались о продолжении сериала "Друзья", и планы канала точно порадуют фанов
11:16
Высший антикорсуд разоблачил схему САП и НАБУ со "сделками" в деле ЮжАЭС
11:04
В США назвали самого сексуального мужчину 2019 года
10:54
В Раде начали блокировать трибуну из-за законов по рынку земли: фото и видео
10:44
Хотят получить "кэш": названа причина задержки приватизации агропредприятий министром Миловановым
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Все были в шоке: всплыли неожиданные детали "торгов" в Раде по закону о рынке земли

среда, 13 ноября 2019, 12:11
переглянути новину українською

В среду, 13 ноября, Верховная Рада будет рассматривать проект 2178-10, который позволит отменить мораторий на продажу земли в Украине, однако сейчас ситуация с поддержкой документа непредсказуема.

Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на материал издания "Экономическая правда".

Известно, что перед голосованием президент Владимир Зеленский попросил депутатов из "Слуги народа" поддержать проект. Также он выразил поддержку идее проведения референдума о продаже земли иностранцам. По словам присутствующих на встрече нардепов, Зеленский уверен, что "протесты разгоняет только один человек".

По словам журналистов, пока что другие фракции в Раде выступают против открытия рынка земли, несколько политсил называют откровенной манипуляцией проведение референдума после принятия проекта в первом чтении. В команде президента вопрос референдума также вызвал раскол - против его проведения выступили председатель ОП Андрей Богдан, премьер Алексей Гончарук, и председатель аграрного комитета Рады Николай Сольский.

"Все были в шоке. Они подают это как большую победу. Более того, они реально верят, что победят на референдуме. Арахамия и Потураев рассказывают нам, что, мол, проведем электронный референдум, что бабки не пришли, и победа будет за нами. Мы - просто посмешище сейчас для всех ... Когда я услышал об электронном референдум, я понял, что это фиаско", - отметил нардеп "Слуги народа", пожелавший сохранить анонимность.

Иностранные инвесторы и публичные агрохолдинги также не поддержали идею с референдумом, потому что оказались в проигрышном положении по сравнению с украинскими игроками.

"Это фактически конфискация. Потому что для украинских участников рынок откроется, и они смогут приобрести землю, а мы нет, хотя мы работаем в Украине уже 11 лет", - заявил Максим Городов, гендиректор "Волынь Агро", контролируемой NCH Capital из США.

В партии "Слуга народа" указывают, что только около 200 депутатов готовы голосовать за проект 2178-10, и голосов для его принятия в первом чтении может не хватить. Ни в какой другой фракции парламента, по данным журналистов, нет желающих поддержать открытие рынка земли.

Как сообщал "Апостроф", с утра 13 ноября в Верховной Раде нардепы начали блокировать трибуну, чтобы не допустить принятие проекта об открытии рынка земли.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

​Долго ли продлиться АРМАйский беспредел

Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе

Статусные сувениры: зачем советников ­­шоуменов назначают в СНБО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: