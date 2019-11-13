Все были в шоке: всплыли неожиданные детали "торгов" в Раде по закону о рынке земли

В среду, 13 ноября, Верховная Рада будет рассматривать проект 2178-10, который позволит отменить мораторий на продажу земли в Украине, однако сейчас ситуация с поддержкой документа непредсказуема.

Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на материал издания "Экономическая правда".

Известно, что перед голосованием президент Владимир Зеленский попросил депутатов из "Слуги народа" поддержать проект. Также он выразил поддержку идее проведения референдума о продаже земли иностранцам. По словам присутствующих на встрече нардепов, Зеленский уверен, что "протесты разгоняет только один человек".

По словам журналистов, пока что другие фракции в Раде выступают против открытия рынка земли, несколько политсил называют откровенной манипуляцией проведение референдума после принятия проекта в первом чтении. В команде президента вопрос референдума также вызвал раскол - против его проведения выступили председатель ОП Андрей Богдан, премьер Алексей Гончарук, и председатель аграрного комитета Рады Николай Сольский.

"Все были в шоке. Они подают это как большую победу. Более того, они реально верят, что победят на референдуме. Арахамия и Потураев рассказывают нам, что, мол, проведем электронный референдум, что бабки не пришли, и победа будет за нами. Мы - просто посмешище сейчас для всех ... Когда я услышал об электронном референдум, я понял, что это фиаско", - отметил нардеп "Слуги народа", пожелавший сохранить анонимность.

Иностранные инвесторы и публичные агрохолдинги также не поддержали идею с референдумом, потому что оказались в проигрышном положении по сравнению с украинскими игроками.

"Это фактически конфискация. Потому что для украинских участников рынок откроется, и они смогут приобрести землю, а мы нет, хотя мы работаем в Украине уже 11 лет", - заявил Максим Городов, гендиректор "Волынь Агро", контролируемой NCH Capital из США.

В партии "Слуга народа" указывают, что только около 200 депутатов готовы голосовать за проект 2178-10, и голосов для его принятия в первом чтении может не хватить. Ни в какой другой фракции парламента, по данным журналистов, нет желающих поддержать открытие рынка земли.

Как сообщал "Апостроф", с утра 13 ноября в Верховной Раде нардепы начали блокировать трибуну, чтобы не допустить принятие проекта об открытии рынка земли.