Почти миллион человек лишат субсидий: Новинский назвал очередную проблему госбюджета-2020

Около 800 тысяч украинских семей в следующем году потеряют право на субсидии.

Об этом заявил народный депутат Вадим Новинский, комментируя принятый парламентом проект Государственного бюджета на 2020 год.

По его словам, Кабинет Министров "продолжает политику предшественников по сокращению социальных расходов", в том числе, для компенсации субсидий за коммунальные услуги.

"Тарифы на услуги ЖКХ не соответствуют уровню доходов украинцев, особенно пенсионеров. Тем не менее, каждое правительство проводит одну и ту же политику по ограничению количества субсидиантов. Раз в полгода пересматриваются правила начисления субсидий, снижаются нормы для компенсации, меняется формула для начисления субсидий. Из-за очередной корректировки формулы в мае, в 2020 году субсидий лишат еще 800 тысяч семей. Кабмин искусственно ограничивает количество получателей субсидий и снижает расходы на них, как требуют наши международные кредиторы", - заявил Новинский.

Он добавил, что результатом такой политики правительства станет сокращение объема финансирования программы субсидий в 2020 году более чем на 10 млрд гривень.

"С января по август 2019 года количество получателей субсидий от государства для оплаты ЖКХ выросло на 24% по сравнению с прошлым годом. Но финансирование субсидий уменьшается из года в год: с 70 млрд гривен в 2018 году до 55 млрд в 2019-м, а в 2020 году заложено 47,5 млрд гривень. Субсидии — только один из примеров. Весь бюджет от правительства – это инструкция по социальной экономии, где около 40% всего финансирования уйдет на погашение государственного долга, еще около 25% - на армию и силовиков. А на остальные средства государство будет пытаться прожить целый год, за счет ограничения и без того мизерных расходов украинцев", - подчеркнул народный депутат.