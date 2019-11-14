RU  UA  EN

четверг, 14 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

14 ноября

19:59
ЦИК приняла решение по депутатству Вятровича: опубликовано фото
19:28
Разыскивается в РФ по делу о мошенничестве: СМИ поделились данными о гражданском муже нардепа Скороход
19:27
Почувствуют пенсионеры и учителя: в Раде пояснили, что не так с бюджетом на 2020 год
19:08
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" поддержали инициативу "Слуги народа" о народовластии - Медведчук
19:00
Черная пятница-2019: где искать самые большие скидки в Украине
18:41
Почти миллион человек лишат субсидий: Новинский назвал очередную проблему госбюджета-2020
18:20
Лобода показала редкие фото с маленькой дочкой: фаны пришли в умиление
18:19
Кровь будет забыта: появилась мощная фотожаба на заявление Коломойского
17:56
Самый сексуальный мужчина 2019 года Джон Ледженд рассказал, как сталкивался с расизмом
17:48
Советника Зеленского заметили в компании с американцем, связанным с окружением Путина: фото
17:47
Скандал с задержанием мужа "слуги народа": ГПУ дала подробное пояснение
17:34
В комитете Рады поддержали проект Тимошенко о сокращении тарифов на газ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Разыскивается в РФ по делу о мошенничестве: СМИ поделились данными о гражданском муже нардепа Скороход

четверг, 14 ноября 2019, 19:28
переглянути новину українською

Гражданский муж народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Скороход российский банкир Алексей Алякин, которого 14 ноября задержала Нацполиция Украины, разыскивается правоохранительными органами России по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщает сайт "Комментарии" со ссылкой на данные ГПУ.

Как отмечалось в СМИ, российскому банкиру Алякину инкриминируют многомиллионные хищения средств банка "Пушкино", доведенного до банкротства. В декабре 2015-го Тверской райсуд Москвы вынес постановление о его заочном аресте.

Задержание Алексея Алякина произошло на территории Украины в 2018 году после объявления его в международный розыск. Бывшего владельца банка сначала содержали под стражей, но затем Новозаводской суд Чернигова смягчил ему меру пресечения на домашний арест. Впрочем, фактического смягчения не произошло, поскольку подозреваемый имеет гражданство Украины.

Алякин получил украинское гражданство еще в 2013-м благодаря родственникам, проживавшим в Украине до 1991 года. Однако вскоре оказалось, что при оформлении гражданства он подал ложную информацию об украинском происхождении своей бабушки. При этом Алякин не сдал свой российский паспорт, а потому приобретение гражданства Украины отменили.

Как заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, гражданская жена Алякина Анна Скороход якобы неоднократно предлагала денежное вознаграждение своим коллегам. Также банкир якобы оказывал давление на членов парламентского Комитета по вопросам энергетики.

В свою очередь, сама Скороход убеждена, что задержание Алякина произошло из-за политических предпочтений нардепа.

"Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности, газотранспортной системы, а также "красная кнопка" против открытия рынка земли. Решение о задержании незаконное", – заявила Скороход.

Депутат отметила, что основанием для задержания супруга стал запрос России от 2017 года.

"До этого не было вопросов, а после "красной кнопки" пошло задержание моего мужа. Я обращаюсь лично к президенту (Владимиру Зеленскому), Государственному бюро расследований и к другим правоохранительным органам с просьбой остановить произвол", – сказала народный депутат.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

​Долго ли продлиться АРМАйский беспредел

Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе

Статусные сувениры: зачем советников ­­шоуменов назначают в СНБО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: