Разыскивается в РФ по делу о мошенничестве: СМИ поделились данными о гражданском муже нардепа Скороход

Гражданский муж народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Скороход российский банкир Алексей Алякин, которого 14 ноября задержала Нацполиция Украины, разыскивается правоохранительными органами России по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщает сайт "Комментарии" со ссылкой на данные ГПУ.

Как отмечалось в СМИ, российскому банкиру Алякину инкриминируют многомиллионные хищения средств банка "Пушкино", доведенного до банкротства. В декабре 2015-го Тверской райсуд Москвы вынес постановление о его заочном аресте.

Задержание Алексея Алякина произошло на территории Украины в 2018 году после объявления его в международный розыск. Бывшего владельца банка сначала содержали под стражей, но затем Новозаводской суд Чернигова смягчил ему меру пресечения на домашний арест. Впрочем, фактического смягчения не произошло, поскольку подозреваемый имеет гражданство Украины.

Алякин получил украинское гражданство еще в 2013-м благодаря родственникам, проживавшим в Украине до 1991 года. Однако вскоре оказалось, что при оформлении гражданства он подал ложную информацию об украинском происхождении своей бабушки. При этом Алякин не сдал свой российский паспорт, а потому приобретение гражданства Украины отменили.

Как заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, гражданская жена Алякина Анна Скороход якобы неоднократно предлагала денежное вознаграждение своим коллегам. Также банкир якобы оказывал давление на членов парламентского Комитета по вопросам энергетики.

В свою очередь, сама Скороход убеждена, что задержание Алякина произошло из-за политических предпочтений нардепа.

"Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности, газотранспортной системы, а также "красная кнопка" против открытия рынка земли. Решение о задержании незаконное", – заявила Скороход.

Депутат отметила, что основанием для задержания супруга стал запрос России от 2017 года.

"До этого не было вопросов, а после "красной кнопки" пошло задержание моего мужа. Я обращаюсь лично к президенту (Владимиру Зеленскому), Государственному бюро расследований и к другим правоохранительным органам с просьбой остановить произвол", – сказала народный депутат.