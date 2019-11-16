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Кошмар в Раде: появилась забавная фотожаба с "маньяком" Медведчуком

суббота, 16 ноября 2019, 11:10
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В сети появилась яркая фотожаба в контексте появления народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы в парламенте в маске героя нашумевшего триллера "Джокер".

Ее опубликовал сам Кива в Facebook.

На ней помимо самого Кивы в маске "Джокера" можно увидеть украинского олигарха Виктора Медведчука в маске Фредди Крюгера – известного маньяка-убийцы, который является главным отрицательным персонажем серии фильмов ужасов "Кошмар на улице Вязов".

Как сообщал "Апостроф", ранее Кива объяснил свое появление в Верховной Раде в маске Джокера в эфире одиозной российской телепередачи "60 минут".

Также появление Ильи Кивы в маске Джокера в Верховной Раде вызвало множество шуток в социальных сетях.

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