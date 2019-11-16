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Появилась смешная фотожаба на партийные разборки в "Слуге народа"

суббота, 16 ноября 2019, 01:17
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В сети появилась забавная и актуальная фотожаба на события внутри президентской политической партии "Слуга народа", где из фракции недавно выгнали двух депутатов.

Фотожабу опубликовал политический эксперт Алексей Голобуцкий у себя в Telegram.

Так на ней изображены известный сыщик из советского телесериала и книги британского автора Шерлок Холмс и его партнер доктор Джон Ватсон. Они общаются о последних событиях в украинской политике и Холмс выдвигает свою версию исключения из фракции народного депутата.

"Шерлок, а почему именно ее исключили? – Элементарно, Ватсон, она проституток не умела заказывать", - отмечает сыщик.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат Антон Поляков заявил, что перед тем, как его исключили из фракции "Слуга народа", он предложил проголосовать за исключение тех депутатов, которые были замечены за секс-переписками с девушками, которые оказывают секс-услуги, а также кнопкодавов. Предложение Полякова во фракции не поддержали, а вместо этого исключили его самого.

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