Украина занимает деньги у МВФ и отдает по схеме ОВГЗ окружению Януковича - прокурор Кулик

Украина занимает деньги у Международного валютного фонда, чтобы выплачивать заимствования по облигациям внутреннего государственного займа, причем средства идут фигурантам дела об "общаке Януковича".

Об этом сообщил прокурор Константин Кулик в интервью "Апострофу".

Он указал, что ОВГЗ были выпущены экс-главой правительства при Викторе Януковиче Сергеем Арбузовым.

"Схема легализации денег через прибалтийские банки, о которой я вам рассказал (спецконфискация), произошла благодаря тому, что мы отследили деньги, которые упали на 23 компании, которые были аффилированы с Сергеем Арбузовым. Там есть деньги Арбузова – 300 млн долларов. Есть деньги Саши Януковича – порядка 30 млн долларов. Есть деньги окружения Иванющенко - 800 млн долларов. Остальные деньги - группы Клюева.... Они сговорились вывезти деньги из Украины, выкупив облигации внутреннего государственного займа, которые Арбузов выпустил. Вот, если коротко, что такое 1,5 млрд долларов Януковича", - уточнил Кулик.

По его словам, об этой ситуации руководство Генеральной прокуратуры было проинформировано. Однако проблему не удалось урегулировать до сих пор.

"Луценко два года пытался эту тему продвинуть. Я ему докладывал о ситуации, доказательства показывал. Два года мы пытались заблокировать выплату внешнего долга, чтобы деньги не шли фигурантам. Безрезультатно. Сейчас что происходит? Мы берем деньги МВФ для того, чтобы выплачивать деньги фигурантам "общака Януковича", - заметил он.