RU  UA  EN

четверг, 21 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 ноября

18:52
Очень напоминает ситуацию с "МММ": для Украины озвучили опасный сценарий падения гривны
10:56
В Украине разгорелся скандал вокруг остановки выплат больничных и декретных: что происходит
08:14
Валюта дешевеет: НБУ изменил курс доллара 21 ноября

20 ноября

18:09
У нее есть фамилия и номер счета: Рабинович прокомментировал заявления Кабмина о "дыре" в ПФУ
12:59
Насколько вырастут тарифы на коммуналку этой зимой: названы три сценария
10:17
Доллар начинает дорожать: Нацбанк резко изменил курс валют 20 ноября
07:59
Украина может разорвать сотрудничество с МВФ: названы сроки

19 ноября

14:15
В Кабмине четко объяснили, что будет с ценами на газ в 2020 году
13:57
Россия хочет подключить к шантажу ЕС: всплыли резонансные детали переговоров по газу
09:20
НБУ резко изменил курс доллара: сколько стоит валюта 19 ноября

18 ноября

20:23
Факс пришел: в "Нафтогазе" получили предложение относительно транзита российского газа
15:27
Россия сделала Украине предложение по транзиту газа: главные условия
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина занимает деньги у МВФ и отдает по схеме ОВГЗ окружению Януковича - прокурор Кулик

среда, 20 ноября 2019, 13:56
переглянути новину українською

Украина занимает деньги у Международного валютного фонда, чтобы выплачивать заимствования по облигациям внутреннего государственного займа, причем средства идут фигурантам дела об "общаке Януковича".

Об этом сообщил прокурор Константин Кулик в интервью "Апострофу".

Он указал, что ОВГЗ были выпущены экс-главой правительства при Викторе Януковиче Сергеем Арбузовым.

"Схема легализации денег через прибалтийские банки, о которой я вам рассказал (спецконфискация), произошла благодаря тому, что мы отследили деньги, которые упали на 23 компании, которые были аффилированы с Сергеем Арбузовым. Там есть деньги Арбузова – 300 млн долларов. Есть деньги Саши Януковича – порядка 30 млн долларов. Есть деньги окружения Иванющенко - 800 млн долларов. Остальные деньги - группы Клюева.... Они сговорились вывезти деньги из Украины, выкупив облигации внутреннего государственного займа, которые Арбузов выпустил. Вот, если коротко, что такое 1,5 млрд долларов Януковича", - уточнил Кулик.

По его словам, об этой ситуации руководство Генеральной прокуратуры было проинформировано. Однако проблему не удалось урегулировать до сих пор.

"Луценко два года пытался эту тему продвинуть. Я ему докладывал о ситуации, доказательства показывал. Два года мы пытались заблокировать выплату внешнего долга, чтобы деньги не шли фигурантам. Безрезультатно. Сейчас что происходит? Мы берем деньги МВФ для того, чтобы выплачивать деньги фигурантам "общака Януковича", - заметил он.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

​Долго ли продлиться АРМАйский беспредел

Забытый Крым и сепары на Донбассе: что сказал Зеленский на "Форуме единства" в Мариуполе

Статусные сувениры: зачем советников ­­шоуменов назначают в СНБО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: