"Поправку Геруса" протягивали через комитет с нарушением регламента - нардеп Скороход

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус протянул через комитет решение о возобновлении импорта электроэнергии из России с нарушением регламентных норм.

Об этом заявила народный депутат, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход, передает "Обозреватель".

"Относительно импорта из России, это была поправка Андрея Геруса, которую он лично попросил поддержать. Даже с первого раза она не прошла, прошла со второго за полчаса до заседания Верховной Рады", – рассказала Скороход.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

С таким же призывом к представителям власти обратился председатель независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко, который предупредил, что неограниченный импорт тока из России и Беларуси уничтожает отечественную тепловую генерацию и угледобывающую отрасль. Его требование поддержал также профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности Украины, который в своем обращении к руководителям страны отметил, что импорт электроэнергии из России и Беларуси спровоцировал кризисную ситуацию в энергоотрасли и грозит возникновением социальной напряженности из-за увольнения около сотни тысяч работников отрасли.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил – он не знал, что "попрака Геруса" дала возможность восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.