Нет стабильности: появились тревожные данные о проблемах с Кабмином

В украинском правительстве, к которому в Офисе президента высказывают претензии, ощущают проблему с кадрами и отсутствием общего руководства.

Такое мнение высказали опрошенные "Апострофом" эксперты.

По мнению эксперта Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Максима Степаненко, оснований для критики Кабинета министров достаточно.

"Проблем много, начиная с неспособности организовать собственную работу, и до проблем в коммуникации с фракцией (крупнейшей фракцией Верховной Рады "Слуга народа", которая представляет в парламенте монобольшинство - "Апостроф"), - сказал он в комментарии изданию.

По словам директора экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолия Амелина, ключевой проблемой правительства являются кадры, а эта проблема, свою очередь, обусловлена тем, что зарплаты госчиновников остаются крайне низкими.

"Несмотря на предвыборные обещания партии "Слуга народа", увеличить зарплаты чиновникам, ничего подобного пока не произошло. Я знаю десятки случаев, когда люди отказывались идти работать в госсектор, потому что им надо как-то содержать семьи", - сказал эксперт в комментарии "Апострофу".

Кроме того, эксперт обратил внимание на отсутствии общей стратегии и слабую координацию внутри правительства. "У нас каждое министерство делает то, что считает правильным, и при этом нет контролера. В рамках одного ведомства нельзя ставить задачу, выполнять задачу и контролировать ее выполнение. Это – классическая концентрация рисков в одном месте, чего стараются избегать все эффективно работающие организации. И, к сожалению, нет даже понимания этой проблемы", - заметил Анатолий Амелин.

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