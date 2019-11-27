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Названа впечатляющая сумма, которую потратил Зеленский с делегациями на перелеты

среда, 27 ноября 2019, 11:37
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По состоянию на 19 ноября визиты официальных делегаций во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским за границу обошлись в сумму более 18 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ответ Государственного управления делами на информационный запрос УНН.

"На обеспечение визитов официальных делегаций во главе с Президентом Украины за границу за период с 20 мая по 19 ноября 2019 года Государственным управлением делами произведена оплата в сумме 18 миллионов 811,2 тыс. гривен", - сообщили агентству в ГУД.

Как сообщал "Апостроф", президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в страну украинского лидера Владимира Зеленского подарила ему велосипед.

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