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Есть много "горячих голов": Зеленский объяснил, что будет в случае провала переговоров в Париже

понедельник, 02 декабря 2019, 12:55
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В случае провала переговоров в "нормандском формате" в Париже, президент Украины Владимир Зеленский не планирует отдавать указов о наступлении на Донбассе и понимает, что это может вызвать негативную реакцию у многих украинцев.

Об этом он рассказал в интервью иностранным СМИ, передает УНИАН.

Он заявил, что считает сторонников более радикальных действий на Донбассе "горячими головами", на которых влияет предыдущая власть.

" В любом случае я не начну войну на Донбассе… Считаю, что этими людьми руководят предыдущие правители. И, честно говоря, меня это удивляет. И не только меня – спросите политиков за рубежом. Все удивляются, что таких людей поддерживают и подпитывают, говоря: это наша страна, завтра мы ее получим", – сказал Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что выступает за проведение местных выборов на отдельных территориях Донбасса уже после их деоккупации.

Зеленский назвал и самый сложный вопрос, который могут обсуждать стороны Нормандского формата: что согласно Минским соглашениям местные выборы должны быть проведены до возобновления контроля над границей, в то же время Украину такой вариант категорически не устраивает.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом в "нормандском формате" и встречей с президентом РФ Путиным заявил, что хотел бы добиться четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе.

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