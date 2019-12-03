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Нефть для Коломойского и не только: в сеть слили новую порцию записей из кабинета Трубы

вторник, 03 декабря 2019, 12:02
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В сеть попала новая порция аудиозаписей якобы из кабинета главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, в которых он давит на руководителя Первого управления организации досудебных расследований, который ведет дело экс-президента Петра Порошенка и обсуждает, как защитить бизнес-интересы украинского олигарха Игоря Коломойского.

Аудиозаписи опубликовали в Telegram-канале "Трубу прорвало".

3 сентября Роман Труба разговаривал с Олегом Корецким (руководитель Первого управления организации досудебных расследований - ред.) об уголовном деле против пятого президента Украины. Труба заявил, что "земельное дело", по которому Петр Порошенко проходит, как свидетель, бесперспективно и нужно искать более серьезные поводы. Также переживал о том, что Порошенко может назвать это дело заказным и политическим. В конце концов, успокоил Корецкого и пообещал одним звонком к директору Института судебных экспертиз Александру Рувину все решить.. Мол, "эксперт полиграфолог пишет все, что скажешь, когда есть воля с Офиса Президента".

13 сентября Роман Труба говорит уже с руководителем Второго управления организации досудебных расследований ГБР Александром Туру о деле руководителя НАБУ Артема Сытника. Его подозревают во вмешательстве в выборы президента США. Туру говорит, что "ровенская дело" Сытника (речь идет об обвинениях, что он, якобы, получил в подарок отдых на базе в Сарненском районе, который оплатили другие лица - ред.) Позволит Офиса Президента отправить его в отставку в любой момент. После того Роман Труба звонит лично Андрею Богдану - руководителю Офиса Президента - и отчитывается о деле Сытника.

"Ты знаешь, что я не подведу. Все, что обещал - у нас так и идет", - говорит Труба телефоном.

1 июля в кабинете Романа Трубы руководитель патронатной службы Государственного бюро расследований Александр Удовиченко уговаривал его забрать уголовное дело у следователя, в ходе расследования которого пострадали нефтяные бизнес-интересы олигарха Игоря Коломойского.

«Не лезть в это дело просил Андрей Ближайший (руководитель Офиса Президента Андрей Богдан - ред.), ему звонил лично Беня (Игорь Коломойский - ред.)", - сказал Удовиченко.

Ранее "Апостроф" информировал своих читателей о том, что в сети появилась запись переговоров главы Государственного бюро расследований Романа Трубы в кабинете, которая доказывают, что Офис президента Украины влияет на расследование резонансных дел.

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