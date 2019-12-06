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Экс-нардеп призвала расследовать взяточничество Геруса при лоббировании импорта электроэнергии из РФ

пятница, 06 декабря 2019, 10:52
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Правоохранители должны возбудить уголовное дело против председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса из-за сообщения о том, что он взял взятку за лоббирование импорта электроэнергии из России.

Об этом заявила экс-депутат Виктория Войцицкая в эфире "Прямого" телеканала, передает "Главком".

"Думаю, что правоохранительные органы, в том числе НАБУ, должны на это прореагировать. Потому что в СМИ уже об этом было заявлено. Очень надеюсь, что будут дальнейшие действия следователей, открыто дело и будет это выясняться", - сказала Войцицкая.

СМИ сообщили, что решениями судов НАБУ и СБУ обязали возбудить уголовное дело против председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса за государственную измену и злоупотребление властью.

4 декабря на телеканале "Прямой" народный депутат Анна Скороход сообщила о наличии коррупционных признаков в действиях Геруса при утверждении поправок к законам, которые позволили коммерческий импорт электроэнергии из России.

"Вероятно, господин Герус пытается отработать деньги, которые получил за внесение этой поправки еще два месяца назад. Другого объяснения, почему не хотят полностью запретить импорт электроэнергии из Российской Федерации, я не вижу", - заявила нардеп Скороход.

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить коммерческий импорт электроэнергии из России. С 1 октября началась поставка электроэнергии в режиме импорта из России. Рост импорта российского тока привело к ограничению производства электроэнергии украинскими энергопредприятиями. По данным экспертов, импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а объем российского тока, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

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