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Процесс не будет быстрым: озвучен интересный прогноз по переговорам в Париже и судьбе Донбасса

понедельник, 09 декабря 2019, 08:01
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"Нормандский саммит" - бесспорно, стратегический успех дипломатии президента Украины Владимира Зеленского, однако вопрос с Донбассом не решится быстро.

Об этом рассказал "Апострофу" Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый.

"Можно смело утверждать, что без политической воли президента Украины и его дипломатической напористости и смелости встреча бы не состоялась. Только благодаря президенту Зеленскому и его личной команде удалось провести долгожданный обмен военнопленными и развести войска в трех ранее согласованных в рамках нормандского формата точках", - заявил он.

Также Чалый подчеркнул, что экс-президент Петр Порошенко не смог обеспечить встречу в "нормандском формате" на протяжении своего правления. Но при этом он брал от имени Украины такие обязательства.

"Своими активными, зачастую нестандартными действиями президент Зеленский смог его разморозить и восстановить необходимый уровень доверия между всеми лидерами нормандской четверки, что и привело к их согласию на проведение встречи 9 декабря в Париже", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

Однако Чалый также отметил, что стратегически парижская встреча нормандской четверки не решит всех проблем, связанных с урегулированием конфликта на востоке Украины.

"Но я уверен, что будущая встреча даст решающий импульс для реальной имплементации трех первых и шестого пунктов Минских соглашений, а именно: полный обмена всеми военнопленными; разведение войск по всей линии их соприкосновения и устойчивое прекращение огня на Донбассе", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что парижская встреча не приведет к миру на Донбассе, но создаст реальные предпосылки для установления реального устойчивого перемирия. А без этого все разговоры о достижении мира на Донбассе – пустая трата времени.

Также Чалый ответил на вопрос журналиста о возвращении Донбасса в состав Украины.

"Я не думаю, что это будет быстрым процессом. Сначала необходимо установить на Донбассе устойчивое перемирие, на что и нацелена дипломатия Зеленского. И только тогда возникнут предпосылки для реальной реинтеграции Донбасса. Но в целом я осторожный оптимист. Считаю, что президент Зеленский способен своей активной инновационной дипломатией достичь устойчивого перемирия ("холодного мира") на Донбассе в течение следующих 6-10 месяцев", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

Подробней читайте в материале "Апострофа": Нормандский саммит может принести на Донбас "холодный мир" - Александр Чалый.

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