"Слуги народа" голосовали за инициированное Герусом сохранение импорта электроэнергии из РФ по разнарядке - нардеп

"Слуги народа" голосуют за законопроекты по разнарядке, не осознавая вреда национальным интересам страны, который наносит импорт российской электроэнергии.

Об этом заявил народный депутат, член фракции "Батькивщина" Иван Крулько, комментируя вынесение на рассмотрение заседания ВР законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2233), передает "Обозреватель".

"Мне кажется, что в большей части депутатов от "Слуги народа", они очень далеки вообще от осознания, что такое национальные интересы Украины. Вот они делают то, что им говорят по разнарядке, не вникая в ситуацию. А часть очень хорошо понимает, почему они это делают. Они это делают в угоду отдельным олигархическим группам, которые имеют тесные связи с Россией. И вопрос закупки электроэнергии из России, как и других ресурсов, которые фактически бесплатный сыр в мышеловке, это все они делают сознательно, к сожалению", - сказал Крулько.

Он отметил, что такая позиция депутатов может привести к серьезным проблемам в стране.

"То, что другая часть, которая, возможно, так не думает, не занимает позицию государственную, не занимает позицию национального интереса, а плывет по течению, это все может привести страну к очень непредвиденным ситуациям", - сказал Крулько.

4 декабря парламент принял законопроект – №2233 "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии". Нормы этого законопроекта сохраняют возможность поставок российской электроэнергии на рынок "на сутки вперед" и оставляет свободный импорт электроэнергии из Беларуси. Ряд депутатов и экспертов заявили, что законопроект №2233 отменяет реформу энергорынка и ставит под угрозу синхронизацию украинской энергосистемы с европейской.