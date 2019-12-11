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500 евро за ночь: журналист указал на интересные моменты в визите Зеленского и его команды в Париж

среда, 11 декабря 2019, 20:50
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Некоторые элементы официального визита президента Владимира Зеленского и его команды на саммит в Париже напоминали туристическую поездку.

Об этом говорится в статье журналиста Сергея Сидоренко на сайте "ЕП".

Он напомнил, что официальная часть визита началась только в понедельник в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву), когда президентский кортеж прибыл в Елисейский дворец. Закончилась программа вскоре после часа ночи по местному времени. После пресс-конференции на крыльце отеля, где жила украинская делегация, Зеленский сказал, что хочет поскорее улететь домой.

Журналист отмечает, что визит в Париж оказался "трехдневным" - президент и вся делегация прибыли в столицу Франции в воскресенье. И это не был поздний рейс. В воскресенье вечером один из украинских журналистов встретил президента, гулял по улицам вместе с представителями ОПГ и СБУ, а пресс-секретарь Юлия Мендель в воскресенье имела возможность запостить в Instagram свое видео под Эйфелевой башней.

В понедельник утром никаких международных встреч у президента не было. Для французов (которые должны гарантировать безопасность всех иностранных лидеров и сопровождать их) эта часть дня значилась как частная программа.

Отлет Зеленского из Парижа состоялся во вторник около двух часов дня.

В ОПУ изданию подтвердили, что украинская делегация прилетела в Париж за день до саммита, заверив, что и в воскресенье, и в понедельник проходили рабочие совещания.

"Мы заканчивали подготовку к "нормандскому саммиту", было принято решение делать это в Париже, поскольку в Киеве постоянно возникают текущие вопросы, которые отвлекают. В Париже этого меньше", - пояснил заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко.

"Поскольку брифинг после саммита закончился глубокой ночью, было принято решение переночевать и вылететь на следующий день", - сказал Тимошенко.

"Объяснения спорные. Не только из-за вопроса о целесообразности расходования бюджетных средств из-за воскресного прилета. Стоимость одноместного номера с завтраком в пятизвездочном Sofitel, где остановилась команда президента, на booking.com стартует от 500 евро за ночь, поэтому даже со скидками за массовость дополнительная постель огромной украинской делегации обошлась государству в копеечку, да и стоянка самолета в аэропорту не является бесплатной", - пишет журналист.

"Резервный день" для президента означает, что и у других членов команды (а в Париж полетели два министра, председатель СБУ, исполнительный директор "Нафтогаза", ключевые руководители ОПГ и т.п.) не было других дел после "нормандской встречи".

"Так, саммит действительно затянулся до ночи, и решение переночевать в Париже вполне оправданно, но задержка там до послеобеденной поры непременно вызывает вопрос: так получается, в Киеве дел нет?", - говорится в статье.

Как сообщал "Апостроф", на официальном сайте Офиса президента Владимира Зеленского отредактировали документ, который был принят лидерами Украины, России, Франции и Германии по итогам саммита в "нормандском формате" в Париже.

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