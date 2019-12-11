Нардеп пояснил, как российский демпинг уничтожает украинских производителей электроэнергии

Снижение цен на рынке электроэнергии спровоцировано демпингом российских импортеров тока, которые таким образом вытесняют украинские энергопредприятия с нашего рынка.

Об этом написал народный депутат, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в Facebook, комментируя заявления главы комитета Андрея Геруса о снижении цены тока, передает РБК-Украина.

"Все смешалось в голове у Андрея - обида на Ляшко, "реформа" энергорынка, очередной обман президента с "запретом" русского импорта и желание оправдать доверие одного влиятельного человека. Речь не о Ляшко - позволю себе задать простые и риторические вопросы "генеральному директору" энергорынка Андрею Герусу: этот график показывает, как сработал рынок, или ваша могучая сила воли?! Если рынок - почему вы пытались его остановить летом?! Если сила воли - то какой это рынок?! Это реальная рыночная цена, или следствие демпинга импорта и ручного регулирования?! Это хорошо для украинского производителя э/э или плохо?! Почему это понижение не отражается на тарифах водоканалов, электротранспорта и на содержании домов?! Как на этом "рынке" выживает Центрэнерго, и кто его дотирует?! Не из-за сопротивления ли этому "рынку" оперативно уволили Недашковского?!", - написал Кучеренко.

Импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября благодаря "поправке Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сутки. Объем российской электроэнергии, который поставляется на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.