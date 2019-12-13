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Комитет Геруса провалил законопроект по "зеленым" тарифам 2543, который поддержали инвесторы

пятница, 13 декабря 2019, 18:58
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На заседании комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг депутаты из фракции "Слуга народа" отказались поддержать законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики".

Законопроект поддержали только 8 из 17 присутствующих на заседании, представляющих оппозиционные фракции, сообщает РБК-Украина.

Проект закона №2543 является компромиссным вариантом относительно урегулирования ключевых вопросов сектора возобновляемой энергетики, прежде всего снижения размера "зеленого" тарифа для отдельных производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии, что улучшит финансовое состояние ГП "Гарантированный покупатель" и обеспечит качественное выполнение функций гарантированного покупателя электроэнергии.

По словам одного из соавторов законопроекта №2543, депутата Леси Василенко, он позволит развивать "зеленую" энергетику, защитит инвесторов и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины. Поддержать данный законопроект призвали ряд отраслевых ассоциаций и свыше 70 крупнейших участников рынка альтернативной энергетики.

В письме на имя министра энергетики Алексея Оржеля и главы профильного парламентского комитета Андрея Геруса, посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали к необходимости достижения на законодательном уровне компромисса в вопросе "зеленых" тарифов ради сохранения инвестпривлекательности Украины и продолжения развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Ранее с жесткой критикой "зеленых" тарифов выступил предприниматель Игорь Коломойский, по мнению которого государство не получает выгоды от зеленой энергетики, а ее дотирование ложится на плечи бизнеса.

"Консультируюсь с юристами по поводу подачи запроса в Конституционный суд - справедливо, что вся страна, в которой гигантские экономические проблемы, сбрасывается и дотирует один из самых дорогих видов производства электроэнергии по сравнению с другими, более дешевыми?", - возмущался бизнесмен.

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