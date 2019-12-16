Герус установил диктатуру в энергетическом комитете ВРУ - депутат "Слуги народа"

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус, фракция "Слуга народа", установил диктатуру в комитете и отказался выслушать на заседании представителей инвесторов о компромиссном законопроекте относительно реструктуризации "зеленого" тарифа №2543.



Об этом заявила народный депутат Украины Ирина Верещук, передает "Обозреватель".



"Конечно, в шоке. Во-первых, какая низкая политическая культура проведения таких комитетов, когда людям, депутатам не дают слова, не дают права задать вопрос, а потом услышать обоснованные ответы... Господин Герус, наверное, не понимает, что нашими работодателями является общество, рынок, бизнес, инвесторы, работающие в Украине, и рассчитывающие на наши гарантии, что их права не будут ограничены, а, наоборот, гарантированы и поддержаны государством", - сказала Верещук.



Депутат подчеркнула, что на заседании комитета не состоялось реальной дискуссии по законопроекту о "зеленом" тарифе - председатель комитета Андрей Герус не позволил высказать мнение представителям инвесторов, которые развивают альтернативную энергетику в Украине.



"Дискуссия должна быть эмоциональной и бурной, но должна была быть, а мы превратили это в монологи тех, кто хочет что-то сказать, и совершенно не слышим людей, которые хотят аргументированно ответить или задать вопросы министру или представителю министерства. Ассоциации, люди, которые пришли, не могут сказать ни слова. Мы лишены реальной дискуссии", - отметила Верещук.



Она отметила, что компромиссный законопроект 2543 инициирован депутатами от парламентского большинства, и призвала председателя комитета Андрея Геруса к диалогу с представителями бизнеса.



"Давайте разговаривать. Почему вы отрицаете такую возможность для присутствующих? Вы устанавливаете правила. Это диктатура или у нас демократия? К вам обращаются члены комитета, вы не даете слова сказать, не даете вопрос задать. Так же нельзя. Мы - представители монобольшинства, должны показывать пример. Какой мы пример показываем? У нас инициатор наша коллега из монобольшинства. Вы даже не хотите слышать. Что это за работа?", - подчеркнула Верещук.



6 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа. На заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки депутатов.



Ранее Европейская Бизнес Ассоциация в обращении к главам комитетов ВР по вопросам экономического развития и по вопросам энергетики и ЖКХ призвала поддержать законопроект №2543, отмечая, что его принятие позволит сохранить инвестиционную привлекательность отрасли возобновляемой энергетики и привлечь в ее развитие 4 млрд евро инвестиций.