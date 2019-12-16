RU  UA  EN

понедельник, 16 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.25
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 декабря

19:09
Зачастили: в Украину пытался попасть очередной российский пропагандист
19:00
Старый добрый фотошоп: как на самом деле выглядят пышнотелые Instagram-звезды
18:39
В Харькове водитель снес пешеходов на переходе: фото с места смертельного ДТП
18:37
Оля Полякова устроила шабаш в супермаркете в новом клипе "Ночная жрица"
18:29
Жильцов будут отселять: в Киеве представили новый генплан
18:17
Тело обнаружили без ног: под Киевом водитель устроил страшное ДТП и сбежал с места, фото
17:45
Доказательства на руках: появились новые данные о главной фигурантке дела Шеремета
17:36
Рэперша Alyona Alyona анонсировала новый клип смелым фото в купальнике
16:55
Пытаются запугать: адвокат фигурантки дела Шеремета сделал резонансное заявление
16:49
Самый популярный видеоблогер решил уйти с YouTube, оставив 102 млн фанатов
16:39
В Киеве вспыхнул мощный пожар в новостройке: опубликовано видео
16:05
"Защищают" Донбасс: нардеп разозлил сеть громким заявлением о боевиках ЛДНР, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Герус установил диктатуру в энергетическом комитете ВРУ - депутат "Слуги народа"

понедельник, 16 декабря 2019, 19:39
переглянути новину українською

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус, фракция "Слуга народа", установил диктатуру в комитете и отказался выслушать на заседании представителей инвесторов о компромиссном законопроекте относительно реструктуризации "зеленого" тарифа №2543.

Об этом заявила народный депутат Украины Ирина Верещук, передает "Обозреватель".

"Конечно, в шоке. Во-первых, какая низкая политическая культура проведения таких комитетов, когда людям, депутатам не дают слова, не дают права задать вопрос, а потом услышать обоснованные ответы... Господин Герус, наверное, не понимает, что нашими работодателями является общество, рынок, бизнес, инвесторы, работающие в Украине, и рассчитывающие на наши гарантии, что их права не будут ограничены, а, наоборот, гарантированы и поддержаны государством", - сказала Верещук.

Депутат подчеркнула, что на заседании комитета не состоялось реальной дискуссии по законопроекту о "зеленом" тарифе - председатель комитета Андрей Герус не позволил высказать мнение представителям инвесторов, которые развивают альтернативную энергетику в Украине.

"Дискуссия должна быть эмоциональной и бурной, но должна была быть, а мы превратили это в монологи тех, кто хочет что-то сказать, и совершенно не слышим людей, которые хотят аргументированно ответить или задать вопросы министру или представителю министерства. Ассоциации, люди, которые пришли, не могут сказать ни слова. Мы лишены реальной дискуссии", - отметила Верещук.

Она отметила, что компромиссный законопроект 2543 инициирован депутатами от парламентского большинства, и призвала председателя комитета Андрея Геруса к диалогу с представителями бизнеса.

"Давайте разговаривать. Почему вы отрицаете такую возможность для присутствующих? Вы устанавливаете правила. Это диктатура или у нас демократия? К вам обращаются члены комитета, вы не даете слова сказать, не даете вопрос задать. Так же нельзя. Мы - представители монобольшинства, должны показывать пример. Какой мы пример показываем? У нас инициатор наша коллега из монобольшинства. Вы даже не хотите слышать. Что это за работа?", - подчеркнула Верещук.

6 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа. На заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 13 декабря этот законопроект не нашел поддержки депутатов.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация в обращении к главам комитетов ВР по вопросам экономического развития и по вопросам энергетики и ЖКХ призвала поддержать законопроект №2543, отмечая, что его принятие позволит сохранить инвестиционную привлекательность отрасли возобновляемой энергетики и привлечь в ее развитие 4 млрд евро инвестиций.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

От анархии до диктатуры: четыре сценария для Зеленского

Праздник приближается: что приготовили депутаты в последний месяц года

Неспособен управлять Кабмином: у Зеленского недовольны работой премьера Гончарука

Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: