Прикрыть налоговых минимизаторов: эксперт рассказал о цели проталкивания Верлановым проекта 1210

Принятие скандального законопроекта 1210 позволит прикрыть недопоступления от коррупционных схем.

Об этом пишет в блоге для "Цензор" директор Департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

По его словам, расчет Минфином ресурсной базы без изменений налогового законодательства означает, что планы поступлений будут легко "выполняться и перевыполняться" налоговой и таможней.

"Можно будет отчитываться, что Новая налоговая и Новая таможня успешно работают. Их руководители - успешные реформаторы и государственные менеджеры. Без лишних усилий. Только помощь законодателей", - говорится в блоге.

"Выполнение плана поступлений - прекрасный повод для бездействия по борьбе с уклонением от налогообложения. Минфин доволен, на минимизацию налогов" нужными "субъектами можно пока закрыть глаза. Детенизацию многих рынков - снова отложить. Поле для коррупции - безгранично", - предостерегает эксперт.

Как писали ряд СМИ, инициатором скандального законопроекта является Сергей Верланов, нынешний глава созданной Государственной налоговой службы.

3 декабря законопроект №1210 "Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", авторства Даниила Гетманцева, принят в первом чтении.

Европейская бизнес-ассоциация заявила, что принятие законопроекта №1210 негативно отразится не только на инвестиционном климате страны, но и приведет к сокращению доходов бюджета. Союз предпринимателей Украины призвала отозвать законопроект как такой, который вредит развитию бизнеса в стране.