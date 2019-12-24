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В Кабмине приняли ряд кадровых решений: кто получил должности

вторник, 24 декабря 2019, 17:42
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Во вторник, 24 декабря, на заседании Кабинета министров Украины было объявлено сразу о ряде кадровых назначений, всего были назначены шесть новых чиновников.

Об этом рассказал у себя на канале в Telegram народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании.

Так, государственным секретарем Министерства развития громад и территорий назначен Олег Войтович, до этого он работал в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Заместителем министра здравоохранения назначен Виктор Ляшко, а государственным секретарем Минздрава – Инна Солодка.

Заместителем главы ГФС решением правительства от 24 декабря был назначен экс-заместитель главы МЭРТ в правительстве Владимира Гройсмана Михаил Титарчук. Новым заместителем главы Государственной таможенной службы назначен Роберт Зелди.

Главой Государственного агентства лесных ресурсов назначен решением Кабмина Андрей Заблоцкий. Также был назначен новый руководитель Аграрного фонда – гендиректором этого ведомства стал Евгений Влизло.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Офисе президента Владимира Зеленского думают над переформатированием Кабинета министров и увольнением ряда его членов.

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