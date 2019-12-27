Советником премьера стал скандальный экс-чиновник, чей брат поддерживает боевиков ДНР

Антон Турупалов, которого дважды увольняли из государственных должностей за прогулы, и брат которого поддерживает боевиков ДНР, стал советником премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко на странице в Facebook.

Антон Турупалов в сентябре 2015 стал председателем Ивановской РГА в Одесской области. Регулярно прогуливал заседания и не появлялся на рабочем месте. В конце концов депутаты объявили ему недоверие и в апреле 2016 года Турупалова уволили.

Далее чиновник стал работать уже в команде мэра Николаева. Выполнял обязанности его заместителя. Без уважительной причины пропустил 121 рабочий день и постоянно скандалил и ругался с депутатами.

Брат Антона Турупалова Алексей тоже скандально известный. Мужчина живет в самопровозглашенной ДНР и работает там адвокатом. На фотографиях позирует с флагом боевиков и другой символикой оккупантов.

Как ранее информировал "Апостроф", в Одесской области главой Захаровской госадминистрации президент Украины Владимир Зеленский назначил Антона Муравенко, который не скрывает своих пророссийских взглядов.