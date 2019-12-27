Зеленский отменил свои выговоры в адрес заместителей Богдана: подробности

В пятницу, 27 декабря, президент Украины Владимир Зеленский своим Указом снял дисциплинарное взыскание с первого заместителя руководителя Офиса президента Украины Сергея Трофимова и заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Об этом говорится в Указе Президента № 958/2019, опубликованном на сайте главы государства.

"Снять досрочно выговор, объявленный Указом Президента Украины от 17 сентября 2019 № 699 "О привлечении к дисциплинарной ответственности", с Трофимова Сергея Владимировича - первого заместителя Руководителя Офиса Президента Украины и Тимошенко Кирилла Владленовича - заместителя Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в документе.

Следует отметить, что выговоры чиновники Офиса президента получили после того, как состоялась поездка главы государства в Днепропетровскую область 14 сентября. Они были объявлены за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей", причиной по словам Тимошенко, послужили некоторые организационные моменты в поездке.

"Были моменты, которые были не совсем четко организованы, были некоторые моменты, когда местные власти не очень верно себя вели именно с организацией, предупреждением нас по некоторым моментам организации, но ответственен за это Офис президента, потому что это поездка президента. Вот поэтому и есть выговор", - пояснил заместитель главы Офиса президента.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил с должности главы Государственного бюро расследований Романа Трубу, назначив на эту же должность народного депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову. Об ее назначении "Апостроф" со ссылкой на свои источники в парламенте писал до этого.