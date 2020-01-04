Игры с Коломойским и новый Кабмин: появился интересный прогноз на 2020 год

В новом году часть Кабмина во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком может уйти в отставку, а противоречия между президентом Владимиром Зеленским и олигархом Игорем Коломойским будут возрастать.

Об этом "Апострофу" рассказали эксперты Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко и Максим Степаненко.

"Скорее всего, увеличатся разногласия между Зеленским и Коломойским, который пытается вести свою собственную игру, создавая множество проблем президенту. Говорить о полном обнулении политического влияния Коломойского пока рано, но о выработке механизма сдерживания его амбиций – в самый раз", - спрогнозировали эксперты.

Также поговорили и о том, какая судьба ожидает правительство страны. С большой вероятностью в отставку уйдет премьер-министр Алексей Гончарук, который до сих пор не сумел предоставить президенту эффективного плана деятельности правительства. Он даже не сумел снизить тарифы ЖКХ, хотя, к этому сейчас есть все предпосылки.

Его участь может постигнуть и министра экономики Тимофея Милованова, который своим поведением больше напоминает бизнес-тренера и не способен к моделированию экономики. За ним может последовать министр финансов Оксана Маркарова, которая уже более ничем полезна новому правительству быть не может.

Поменять рабочий кабинет в 2020 году сможет и Денис Малюська, которому уже сейчас вменяют бездеятельность в вопросе противодействия рейдерству. А вот Арсен Аваков, скорее всего, как и прежде, останется константой украинского правительства. Собственно, как и министр иностранных дел, которого Зеленский не решится менять, пока на востоке Украины идут бои.

Больше о том, чего ожидать правительству и простым украинцам в 2020 году, читайте в статье "Апострофа": Смена Кабмина и "лоскутное" государство: что ждет Украину в 2020 году.

Как сообщал "Апостроф" ранее, с 1 января 2020 года в Украине вырос размер прожиточного минимума и минимальной заработной платы.