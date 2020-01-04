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Названа зарплата "цифрового" министра из "Слуги народа"

суббота, 04 января 2020, 15:47
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Более 110 тысяч гривен зарплаты за три месяца получил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНН.

Начисленная заработная плата Михаила Федорова с 30 августа по 30 сентября составляла 52 628,73 грн. В нее вошли собственно должностной оклад, надбавка за интенсивность труда, премия и зарплата на время командировки.

В октябре министр получил должностной оклад, надбавку за интенсивность труда и премию. А в ноябре - должностной оклад, зарплату на время командировки и надбавку за интенсивность труда.

Как сообщал "Апостроф" ранее, председатель ЦИК Олег Диденко опроверг слова Федорова о том, что на следующих президентских выборах украинцы будут голосовать онлайн.

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