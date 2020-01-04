Названа зарплата "цифрового" министра из "Слуги народа"

Более 110 тысяч гривен зарплаты за три месяца получил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНН.

Начисленная заработная плата Михаила Федорова с 30 августа по 30 сентября составляла 52 628,73 грн. В нее вошли собственно должностной оклад, надбавка за интенсивность труда, премия и зарплата на время командировки.

В октябре министр получил должностной оклад, надбавку за интенсивность труда и премию. А в ноябре - должностной оклад, зарплату на время командировки и надбавку за интенсивность труда.

Как сообщал "Апостроф" ранее, председатель ЦИК Олег Диденко опроверг слова Федорова о том, что на следующих президентских выборах украинцы будут голосовать онлайн.