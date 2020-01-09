На двигателях нет следов пожара: в Украине обнародовали первые итоги расследования авиакатастрофы в Иране

В государственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы украинского "Боинга" в Тегеране представили первые выводы.

Об этом рассказал у себя в Facebook журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на источники в комиссии.

Так, по его словам, "на двигателях нет следов пожара", что может говорить в пользу одной из версий крушения.

"Наблюдаю оба двигателя самолета и не вижу следов пожара. Доставлены фрагменты правого крыла - там тоже нет следов пожара. То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, не подтверждается. Самолет горел - но версия выхода из строя двигателей не подтверждается", - рассказал источник.

Также иранские чиновники заявили, что самолет перед крушением развернулся в сторону аэропорта, но связи с ним установить не удалось. Относительно столкновения с другими летающими объектами информации нет. Черные ящики самолета повреждены, но их можно установить, информацию с них иранская сторона не собирается засекречивать.

"Они в соответствии с Чикагской конвенцией собираются предоставлять доступ к расследованию и к расшифровке черных ящиков всем сторонам, включая американцев, производителей самолета, а также всем странам, граждане которых погибли", - заявил источник.

По словам журналиста, "иранцы демонстрируют нормальный диалог, нет сигналов, что какую-то информацию намеренно хотят скрыть, пока все достаточно корректно и открыто".

"Самолет вышел из строя, на его борту возник пожар, но не в результате неисправности двигателей, а в результате иной причины. Таким образом, причины возникновения пожара на борту не известны. Но судя по всему пожар был в салоне. Вывести опытных пилотов из строя могло только внезапное происшествие, которое одновременно поразило бы систему связи, управления и экипаж огромного самолета. Версия террористического акта, столкновения с дроном или взрыва зенитной ракеты весьма вероятна", - написал журналист.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что самолет украинской авиакомпании МАУ, разбившийся в Иране в ночь на 8 января, перед катастрофой пытался вернуться в аэропорт.