"Батькивщина" поддерживает идею аграриев провести всеукраинское вече - Тимошенко

Партия "Батькивщина" поддерживает инициативу аграриев о созыве всеукраинского вече на защиту сельскохозяйственной земли.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде.

"Мы находимся со всеми аграрными ассоциациями, всеукраинскими профсоюзами в постоянном сотрудничестве. Мы поддерживаем аграриев, профсоюзы, все общественные организации, которые выступили против продажи земли, и мы политически вместе с ними будем бороться", - подчеркнула Тимошенко.

Председатель партии предупредила, что власть по указанию президента на внеочередной сессии намерена принять земельные законы, которые "лишат украинский народ территории".

"В законах есть пять позиций, которые несовместимы с существованием независимой Украины: вообще продажа сельскохозяйственной земли, то есть 72% территории; продажа земли иностранным банкам и кредитным учреждениям, отмена запрета не только на продажу территорий сельскохозяйственного назначения, но и особо ценных земель; отмена какого-либо контроля государства за использованием сельскохозяйственных земель качественно, не уничтожая чернозема для целевых назначений аграрного комплекса. По сути, такими законами власть отдает землю нескольким глобальным корпорациям, которые будут владеть Украиной", - отметила Тимошенко.

Совещание председателей фракций у спикера на полтора часа, по словам лидера "Батькивщины", оказалась безрезультатным, поскольку "команды о продаже земли поступают исключительно от президента".

"Решение президента Зеленского продиктованы ему извне от крупных финансовых спекулятивных структур. Он, к сожалению, является инструментом в их руках. Он, не осознавая, что делает, не давая себе отчета о последствиях своих действий, взял на себя единоличное решение продать сельскохозяйственную землю и поручил парламенту, правительству, комитету проводить это вопреки Конституции и законам. Наша задача не допустить этого!" - резюмировала Юлия Тимошенко.