В правительстве внезапно заявили о ликвидации строительной инспекции: названа причина

Государственную архитектурно-строительную инспекцию могут ликвидировать в ближайшее время, чтобы создать для развития отечественного строительства все необходимые благоприятные условия.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на официальном Telegram-канале.

"Схематозов", в частности в Государственной архитектурно-строительной инспекции, не будет. Это моя принципиальная позиция. Если нужно будет, то ликвидируем ГАСИ в том виде, в котором она сейчас. Правительство сделает все для стимулирования отрасли - дерегуляция, открытость и наполненность кадастров, государственные программы для увеличения спроса на жилье ", - написал Гончарук.

Среди изменений, которые анонсировал глава правительства, также доступна ипотека под 12 процентов годовых.

Как информировал "Апостроф" ранее, в 2020 году Кабмин планирует отремонтировать 4000 километров дорог и потратить на это 31 млрд 528 млн гривен.