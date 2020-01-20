Ликвидируем как класс: эксперты оценили шансы премьера Гончарука в борьбе со строительными схемами

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совещания по проблемам строительной отрасли публично взял на себя обязательства "навести порядок" в Государственной архитектурно-строительной инспекции, в то же время исполняющая обязанности главы ГАСИ Алена Костенко заявила, что еще не разобралась с состоянием дел в инспекции и пока "не вникла", в частности, в вопрос схем старых чиновников ГАСИ, которые вернулись и установили новые коррупционные наценки.

Об этом пишет РБК-Украина.

Так, по информации экспертов в отрасли, коррупционная схема, которая была внедрена с момента создания инспекции – по $5 с квадратного метра жилья, еще действует в Украине и в случае отказа от предоставления взятки стройку до сих пор могут заморозить. В СМИ отмечают, что авторами этой схемы стали Сергиенко и Воробьев, которые работали в управлении разрешительных процедур ГАСИ со времен Виктора Януковича. В ходе совещания на возвращение Сергиенко и Воробьева застройщики пожаловались премьер-министру, якобы с осени 2019 года снова запустили свою скандальную схему.

И.о. главы ГАСИ Алена Костенко в то же время не смогла дать внятных комментариев по поводу коррупции в ее ведомстве.

"Пытаюсь вникнуть, мне тяжело разобраться", - отметила она.

Журналисты указали, что причастным к ее назначению мог быть Владимир Родин, советник одного из заместителей главы Офиса президента.

Глава правительства тем временем объявил о радикальном "решении" проблемы с коррупцией в ГАСИ.

"Государственную архитектурно-строительную инспекцию – отменяем, ликвидируем, как класс. Мы готовы принимать решения", - заявил он.