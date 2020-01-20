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Не выдержали: офис Зеленского запретил комментарии в соцсетях

понедельник, 20 января 2020, 18:48
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В Офисе президента Украины Владимира Зеленского приняли решение выключить возможность комментировать свои записи на странице в Instagramи видеохостинге YouTube.

Как сообщает "Апостроф", об этом уведомила пресс-служба ОПУ в комментарии для "Радио Свобода".

Такое решение сотрудниками канцелярии главы государства было принято якобы из-за "атак ботов" и рекламы. В то же время возможность комментировать новости от президента останется на странице Владимира Зеленского в Facebookи ОПУ в этой же социальной сети.

"В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Instagram и YouTube. В то же время возможность для обсуждения, комментариев и обратной связи была, есть и остается на официальной странице Офиса президента в Facebook, так же, как и на личных страницах президента Украины Владимира Зеленского", - заявили в пресс-службе.

Как сообщал "Апостроф", ранее первая за долгое время публикация главы Офиса президента Украины Андрея Богдана в социальной сети, состоящая из одного слова, вызвала бурную реакцию в комментариях.

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