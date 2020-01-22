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Очистить власть от марионеток спекулянтов: Тимошенко анонсировала закон о предотвращении лоббизма

среда, 22 января 2020, 10:21
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Чтобы власть работала в интересах населения, надо освободиться от марионеток внешнего управления, считают в партии "Батькивщина". Среди шагов, которые предлагает для этого партия - закон о предотвращении лоббизма, подобный американского FARA.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире канала "НАШ".

"Такие законы являются нормой для всего мира. В Соединенных Штатах он достаточно жесткий и одновременно сбалансированный. Наша команда занимается адаптацией этого закона для украинских институтов и в ближайшее время мы его внесем в парламент, чтобы запретить вещи, которые сейчас происходят в стране", - подчеркнула Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" считает, что президент, пытаясь угодить внешним финансовым структурам, "лишает украинцев шанса на лучшую жизнь".

"Если бы президент действовал в соответствии с ожиданиями людей, он должен был бы полностью заменить руководство Национального банка и пересмотреть сокрушительную финансовую политику, которую проводили в стране при прошлой власти. Восемь месяцев прошло, но президент не изменил в Нацбанке ни одного человека. Там продолжает работать финансовая пирамида, которая позволяет скачивать из Украины миллиарды долларов. Президент знает об этом, но продолжает вести политику подчинения внешним финансовым структурам, не думая о будущем украинцев", - отметила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" отметила, что власть вместо того, чтобы заботиться о благосостоянии людей, создание среднего класса, развитие Украины, послушно выполняет прихоти международных спекулянтов, назначая в наблюдательные советы ключевых компаний иностранных граждан.

"Сегодня в "Нафтогазе" 100% наблюдательного совета - иностранцы, в "Укрзализныце" - 86%, в "Укрпочте" - 71,5%. "Укроборонпром" в стране, которая ведет войну, отдают возглавить человеку, имеющему иностранное гражданство. такое отношение к стране и перекачка доходов государственных корпораций, из нашего бюджета на счета иностранных структур, означает лишь одно - сдачу страны. Это надо останавливать немедленно!", - подчеркнула Тимошенко.

Юлия Тимошенко отметила, что президенту нужно "отказаться от внешнего кулуарного сотрудничества, которое он сделал основой управления страны", изменить курс и "начать работать в интересах украинского государства и людей".

"Правительство, и руководители ключевых институтов в стране были предназначены не президентом Зеленским. Назначенные являются лоббистами спекулятивных финансовых структур. Они работают в их интересах, не стесняясь. Поэтому правительство нужно заменить немедленно на специалистов, которые будут независимыми от внешних воздействий, служить Украине и осуществлять стратегию национального развития, а не отдавать страну на растерзание иностранным кукловодам для эксплуатации и потребления ресурсов, принадлежащих украинцам. Все должны понимать - получаешь деньги за отстаивание чужих интересов - не имеешь права работать в государственных структурах", - резюмировала Юлия Тимошенко.

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