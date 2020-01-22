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Тимошенко предложила ограничить выплаты чиновникам, привязав их к зарплатам населения: детали проекта

среда, 22 января 2020, 14:27
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Фракция "Батькивщина" вносит в Верховную Раду законопроект, который предусматривает ограничение выплат чиновникам десятью минимальными зарплатами, также партия настаивает на создании ВСК для проверки деятельности государственных корпораций.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время пресс-конференции в Киеве.

"Наша команда разработала законопроект, которым предусмотрено, что заработная плата любого чиновника в государстве должен зависеть от размера минимальной заработной платы. Мы предлагаем, чтобы разрыв между минимальной зарплатой и зарплатой чиновника высокого ранга в государстве был не более, чем в десять раз. Например, если минимальная заработная плата составляет 4723 гривны, то у высшего руководителя страны заработная плата с премиями за месяц не может превышать 47 230 гривен. Надо немедленно остановить вакханалию, праздник раздачи денег, которая царствует во властных кабинетах", - подчеркнула Тимошенко.

Председатель партии сообщила, что "Батькивщина" также инициирует создание в парламенте временной следственной комиссии, которая проведет аудит деятельности госкорпораций за последние шесть лет и "выяснит, кто наживается на государственных финансовых потоках".

"Наша команда направит письма всем фракциям с просьбой дать кандидатуры для создания такой ВСК, чтобы в течение следующих месяцев проверить каждую государственную корпорацию и монополию и стать инициатором привлечения к уголовной ответственности всех, кто был вовлечен и продолжает коррупцию на государственных финансовых потоках. Если этого не делает президент, силовые структуры, антикоррупционные институты - надо, чтобы это начал делать парламент", - отметила лидер "Батькивщины".

Тимошенко считает, что с восстановлением справедливости в вопросе зарплат "нельзя медлить". "Батькивщина" настаивает, чтобы с рассмотрения инициатив партии по ограничению выплат чиновникам и созданию ВСК началась новая сессия Верховной Рады.

"Должны прекратить это унижение украинского общества, когда министры, чиновники, руководители корпораций поставили себе миллионные зарплаты в месяц, а у людей пенсии и заработные платы остались на минимальном уровне. Для кого-то эпоха бедности завершилась, а для кого-то эпоха бедности продолжается, и власть этот вопрос не беспокоит", - резюмировала Юлия Тимошенко.

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