Не предусмотрели расходов: Тимошенко рассказала о скандальном шаге правительства по школам и детсадам

Кабинет министров не предусмотрел в государственном бюджете финансирование на медицинских работников в школах и детсадах в разных регионах страны.

Об этом написала председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в Facebook.

"Услышала в новостях, что школы и детсады в разных регионах Украины остаются без медсестер. Правительство не предусмотрело в образовательном бюджете таких расходов", - отметила она.

По ее словам, сокращение заработных плат топ-менеджмента государственных предприятий могло бы урегулировать ситуацию.

"Знаете что, уважаемые чиновники? Зарплаты Коболева или Смелянского хватит на всех школьных медсестер по всей стране, еще и на кружки останется. Думайте", - добавила Юлия Тимошенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Верховной Раде приняли закон "Об общем среднем образовании", которым предусмотрено сокращение количества учеников в классах школ.

Ранее стало известно, что глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в 2018 году получил 286,5 млн грн выплат в компании, в том числе 261 млн грн премии за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом.