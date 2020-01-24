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Новинский предложил создать специальную экономическую зону для восстановления Донбасса

пятница, 24 января 2020, 16:18
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После окончания войны для восстановления Донбасса понадобится большое количество инвестиций и одним из вариантов их привлечения может стать создание "свободной экономической зоны".

Такое мнение выразил народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам реинтеграции Донбасса Вадим Новинский у себя в Facebook.

"Надеемся, что мирный процесс, который сейчас начался, будет иметь реальные результаты, а не станет просто имитацией, как при Порошенко. После того, как война закончится и неподконтрольные территории снова перейдут под контроль Украины, чтобы восстановить Донбасс, понадобится огромное количество инвестиций. Как один из вариантов возможно создание некой свободной экономической зоны. Чтобы все, что там зарабатывалось, шло на возобновление инфраструктуры, восстановление разрушений", - отметил народный депутат.

Он также добавил, что украинская экономика находится в состоянии стагнации, а темпы роста промышленного производства – снижаются.

"Мы видим, как наша экономика стагнирует. Темпы роста, которые демонстрирует правительство, вызывают вопросы. Есть подозрения относительно манипуляций со статистикой. Когда производство падает, экономика не может расти так, как это показывают члены Кабмина. У нас нет внятной экономической и промышленной политики. За прошлый год был спад производства в районе 7%, это очень большие цифры. Без привлечения дополнительных инвестиций будет сложно добиться экономического роста. Для успеха Украины правительство должно ставить во главу угла экономические интересы Украины. Тогда будет успешен каждый украинец", - подчеркнул Вадим Новинский.

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