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Гончарука уличили в распространении фейка: опубликован документ

среда, 29 января 2020, 19:43
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Премьер-министра Украины Алексея Гончарука поймали на фейке, который касается его отставки с должности.

Об этом написал на своей Facebook-странице журналист Алексей Братущак, опубликовав документ, подтверждающий этот факт.

"Заявление об отставке премьера, которую он якобы передал Зеленскому - фейк. Никакого заявления в Офисе президента нет. Вот официальный ответ на мой запрос. Если коротко: "заявление об отставке не зарегистрировано", - написал он.

И это при том, что, по словам журналиста, премьер публично заявлял: передал заявление об отставке президенту, она оформлена в соответствии с законом и Конституцией.

В сети тут же стали обсуждать опубликованный документ.

Подробнее о том, почему действия Гончарука свидетельствуют о его желании остаться на должности премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Подал не туда: зачем Гончарук прогнулся перед Зеленским.

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