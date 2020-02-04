Уменьшит представительство народа в парламенте: Новинский раскритиковал проект о сокращении числа депутатов

Сокращение числа народных депутатов до 300 уменьшит представительство народа в законодательной власти.

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентского комитета по правам человека и реинтеграции Донбасса Вадим Новинский в Facebook, комментируя предварительно утвержденный парламентом законопроект об изменениях в Конституцию, предполагающий уменьшение конституционного состава ВР и закрепление в Основном законе пропорциональной избирательной системы.

Депутат подчеркнул, что показатель представительства парламентариев на 1 миллион населения в Украине приблизительно составляет 10 народных депутатов.

"В то время, как в европейских государствах он выше — 14 во Франции, 15 — в Польше, 16 — в Италии и так далее. Кроме того, количественный состав украинского парламента (450 народных депутатов) также далек от самого высокого показателя по сравнению с соседними государствами", - подчеркнул депутат.

"Цель сэкономить бюджетные средства благородна. Однако, задача парламента как представительского органа - в первую очередь сохранить доступ украинского народа к управлению государством. Особенно в контексте существования неоправданно завышенных зарплат чиновников исполнительной власти и госпредприятий. На мой взгляд, до внесения изменений в Конституцию необходимо было бы уменьшить также и минимальное количество народных депутатов, необходимое для конституционного представления или конституционного обращения, т.к. собрать 45 подписей парламентариев при уменьшенной в полтора раза численности Верховной Рады будет значительно сложнее, а значит, наши избиратели будут ограничены в правах", - пояснил парламентарий.

Кроме того, Вадим Новинский обратил внимание на позицию Конституционного Суда Украины, который счел нецелесообразным закрепление в Конституции типа избирательной системы.