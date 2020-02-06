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Увольнение Бабак с поста министра произошло из-за давления Ваврыша и Богдана - СМИ

четверг, 06 февраля 2020, 15:24
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Экс-министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак связывает свое увольнение напрямую с главой Офиса президента Андреем Богданом и его другом-застройщиком Андреем Ваврышем, которые решили таким образом ей отомстить.

Об этом сообщило издание "Капитал".

4 февраля во время выступления в ВР Алена Бабак с трибуны заявила, что с ней начали борьбу в СМИ за аннулирование разрешений на строительные работы на объектах на улицах Ольшанской и Гоголевской в Киеве.

"Я хочу сказать тем, кто начал борьбу со мной лично в прессе из-за аннулирования разрешений на Ольшанской, на Гоголевской. Эти люди скоро начнут строительство возле "Дворца Украина", на Ивана Франко, - друзья-киевляне не будут стоять в стороне, они выйдут против вас", - заявила она.

По данным издания "Наші гроші", речь идет о строительстве объектов компаниями, связанными с нардепами от ОПЗЖ Вадимом Столаром и Дмитрием Исаенко, а также бизнес-партнером Исаенко – Андреем Ваврышем, который является девелопером, а в 2010-2015 гг был заместителем директора Департамента градостроительства КГГА. Ваврыш известен как друг руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

В частности, в сентябре разрешение на строительство возле входа в ст. м. "Дворец Украина" получила компания "Укржилстрой", связанная со Столаром. Подрядчиком застройки является компания Исаенко.

Разрешения на строительства на данных объектах были выданы ГАСИ, которую тогда возглавлял Сергей Кузьмин и которого связывают с теневым "смотрящим" за ГАСИ Юрием Горовым.

В ноябре и декабре 2019 года ГАСИ под руководством Александра Строкача после ряда проверок аннулировала разрешения на строительства ЖК на Гоголевской и Ольшанской.

В СМИ Строкача называют креатурой экс-главы ГАСИ Александра Кудрявцева, уволенного в конце 2018 года из-за скандала с поддельным дипломом и которого Бабак хотела устроить своим заместителем. Поэтому, хоть ГАСИ формально и руководил Строкач, фактически – эта была вотчина Бабак-Кудрявцева.

В СМИ ранее писали, что именно при Кудрявцеве был введен негласный тариф за выдачу разрешительных документов – от $5 до $20 за квадратный метр.

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