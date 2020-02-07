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Распродажа в турборежиме: появилась новая фотожаба на обсуждение рынка земли в Раде

пятница, 07 февраля 2020, 12:18
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В сети высмеяли очередной фотожабой принятие в "турборежиме" законопроекта о рынке земли в Верховной Раде, в частности, авторы высмеяли работу вице-спикера парламента Руслана Стефанчука.

Рисунок был опубликован на сайте Durdom.

Так, автор фотожабы высмеял политика из партии "Слуга народа", изобразив его в виде ведущего аукциона с молотком, якобы именно он начал торговать украинской сельскохозяйственной землей.

Основой для фотожабы послужил кадр из советского художественного фильма "12 стульев" и торги за стулья с драгоценностями, под которыми автор метафорически подразумевает украинский чернозем.

Как сообщал "Апостроф", 6 февраля народные депутаты Украины попытались рассмотреть все правки к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения, обсуждение сопровождалось драками в зале парламента, нецензурной бранью и небольшим кровопролитием.

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