"Смотрящие", лоббисты и застройщики: СМИ рассказали, что объединяет главу ОПУ Богдана с девелопером Ваврышем

Журналистам удалось выяснить, что у руководителя Офиса президента Андрея Богдана с Андреем Ваврышем есть определенные деловые связи, в частности, речь идет о лоббировании ОПУ передачи "Укрбуд" Ваврышу.

Об этом говорится в материале "Апострофа": Не только дружба: что объединяет двух Андреев – Богдана и Ваврыша.

Так, девелопер Андрей Ваврыш, бывший замдиректора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА и экс-начальник службы градостроительного кадастра столицы утверждает, что имеет дружеские отношения с Андреем Богданом и тот эту информацию подтверждает. Журналисты замечали их вместе летом 2019 года в Сен-Тропе, и на турецком курорте.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко публично заявлял, что Офис президента пытается навязать ему уволенного им же в 2015 году Ваврыша в качестве "смотрящего", а активисты указали, что несколько людей бизнесмена, которые создавали схемы по застройке Киева, вошли в Верховную Раду по спискам "Слуги народа".

Также журналисты нашли совместные строительные проекты Ваврыша и Богдана в Киеве и области (в одном из таких ЖК глава ОПУ уже приобрел квартиру), и указали на связь их обоих с лоббистами земельной реформы в Раде. Эти данные Ваврыш публично отрицал.

Согласно данным из открытых реестров Ваврыш является бывшим бенефициаром и руководителем сразу 15 предприятий, в то же время его друг Богдан – всего одного кооператива в Киевской области, который ныне не работает. Декларации главы ОПУ нет в реестрах НАПК.

Журналисты со ссылкой на свои источники утверждают, что люди Ваврыша и Богдана "зашли" в скандально известную строительную корпорацию "Укрбуд" и теперь занимаются "отбеливанием" бывшего ее скандального владельца Максима Микитася перед правоохранителями.

"Есть мнение, что "игра" Богдана в борьбе с Микитасем может быть всего лишь "дымовой завесой" для перехода "Укрбуда" под надзор главы ОП. Учитывая количество объектов, которые строит "Укрбуд", не исключено, что бизнес Ваврыша при поддержке друга будет развиваться и в дальнейшем", - говорится в материале.