RU  UA  EN

пятница, 7 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

7 февраля

14:29
Дело Шеремета: появились результаты проверки подозреваемой Дугарь на полиграфе
14:20
Квентин Тарантино угрожал до смерти избить известного телеведущего
14:17
Жена экс-генпрокурора устроила яркий танец с пандой: опубликовано видео
14:02
Нацотбор на Евровидение-2020: онлайн-трансляция и подробности первого полуфинала
13:59
Терпи, мой белый дружок: сети шокировала странная "детская" песенка из России, видео
13:55
При стрельбе в Мукачево ранен помощник скандального экс-нардепа: фото
13:44
Таисия Повалий встревожила поклонников снимком на инвалидной коляске: что случилось с певицей
13:33
В Мукачево произошла перестрелка: фото, видео и данные о раненых
13:18
На Украину идет антициклон: синоптик назвала точную дату потепления
13:05
Новая жизнь Принца Гарри и Меган Маркл: пара увлеклась йогой и хочет перебраться в Лос-Анджелес
12:49
Джамала и alyona alyona порадовали фанов новой совместной песней и клипом: видео
12:17
Украину ожидает всплеск эпидемии гриппа: чем опасны его штаммы и как уберечься
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Смотрящие", лоббисты и застройщики: СМИ рассказали, что объединяет главу ОПУ Богдана с девелопером Ваврышем

пятница, 07 февраля 2020, 13:34
переглянути новину українською

Журналистам удалось выяснить, что у руководителя Офиса президента Андрея Богдана с Андреем Ваврышем есть определенные деловые связи, в частности, речь идет о лоббировании ОПУ передачи "Укрбуд" Ваврышу.

Об этом говорится в материале "Апострофа": Не только дружба: что объединяет двух Андреев – Богдана и Ваврыша.

Так, девелопер Андрей Ваврыш, бывший замдиректора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА и экс-начальник службы градостроительного кадастра столицы утверждает, что имеет дружеские отношения с Андреем Богданом и тот эту информацию подтверждает. Журналисты замечали их вместе летом 2019 года в Сен-Тропе, и на турецком курорте.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко публично заявлял, что Офис президента пытается навязать ему уволенного им же в 2015 году Ваврыша в качестве "смотрящего", а активисты указали, что несколько людей бизнесмена, которые создавали схемы по застройке Киева, вошли в Верховную Раду по спискам "Слуги народа".

Также журналисты нашли совместные строительные проекты Ваврыша и Богдана в Киеве и области (в одном из таких ЖК глава ОПУ уже приобрел квартиру), и указали на связь их обоих с лоббистами земельной реформы в Раде. Эти данные Ваврыш публично отрицал.

Согласно данным из открытых реестров Ваврыш является бывшим бенефициаром и руководителем сразу 15 предприятий, в то же время его друг Богдан – всего одного кооператива в Киевской области, который ныне не работает. Декларации главы ОПУ нет в реестрах НАПК.

Журналисты со ссылкой на свои источники утверждают, что люди Ваврыша и Богдана "зашли" в скандально известную строительную корпорацию "Укрбуд" и теперь занимаются "отбеливанием" бывшего ее скандального владельца Максима Микитася перед правоохранителями.

"Есть мнение, что "игра" Богдана в борьбе с Микитасем может быть всего лишь "дымовой завесой" для перехода "Укрбуда" под надзор главы ОП. Учитывая количество объектов, которые строит "Укрбуд", не исключено, что бизнес Ваврыша при поддержке друга будет развиваться и в дальнейшем", - говорится в материале.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Не только дружба: что объединяет двух Андреев – Богдана и Ваврыша

Богдану приготовиться: каких отставок ждать в команде Зеленского

Зона комфорта в Кабмине закончилась и будут очень серьезные последствия - Денис Монастырский

Министры на выход: кого уволят после фейковой отставки Гончарука

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: