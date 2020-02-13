Необходимо для мира между конфессиями: Новинский высказался о важности решения КСУ по "антицерковному закону"

Конституционный суд Украины может принять решение по представлению депутатов относительно "церковного закона", которое может в итоге возобновить межконфессиональный диалог и возобновить работу Всеукраинского совета церквей.

Об этом сообщил народный депутат Вадим Новинский в комментарии журналистам, видео было опубликовано на его странице в Facebook.

"Конечно, для установления мира между конфессиями отмена этого закона является важной. Это позволит убрать барьеры, которые существуют, это позволит нормально общаться в рамках Всеукраинского совета церквей, диалог будет продолжен", - заявил Новинский.

Также депутат рассказал о деятельности Украинской православной церкви, которая, по его словам, при предыдущей власти подвергалась гонениям.

"Важно, что только Украинская православная церковь, несмотря на гонения со стороны предыдущей власти, осуществляет свою деятельность на всей территории Украины – и в Крыму, и на неподконтрольной территории Донбасса. Они не убежали оттуда, церковь является мостиком для тех украинцев, которые живут на неподконтрольной территории и продолжает свою миротворческую деятельность, несмотря на то, что ее пытались сделать орудием политической борьбы", - добавил он.