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Свидетель по делу Сытника рассказал, как глава НАБУ получал деньги из оккупированного Крыма

четверг, 13 февраля 2020, 10:43
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Главный свидетель в деле против директора НАБУ Сытника Николай Надейко рассказал, как встречал по просьбе руководителя НАБУ людей с деньгами из оккупированного Крыма.

О финансовых операциях Сытника Надейко рассказал в интервью "Страна".

По словам Надейко, Сытник поручил ему встретить каких-то знакомых, прибывших из аннексированного Крыма.

"Встретили на границе с Крымом, но уже на нашей территории. Супружеская пара, как я понял из разговора, везли Сытнику деньги, по всей видимости, за проданный участок в Крыму. Что за участок и за сколько его продали не знаю, не спрашивал. Эти люди, скорее всего, были посредниками при сделке, какие-то его друзья. Ночевали у Сытника, а на следующий день он отвозил их в аэропорт", — рассказал Надейко, пишет "ДС".

Ранее журналист Сергей Иванов писал о сделке семьи Сытника в оккупированном Крыму. Речь идет об участке, который его жена оформила на себя по российскому законодательству и продала за 900 тысяч рублей. В 2015 году Анна Сытник дала доверенность на право отчуждения имущества гражданке РФ Небывайловой. В тот же день Артем Сытник дал жене согласие на отчуждение указанного участка. Уже 1 августа 2017 регистрационными органами оккупационной власти РФ в г. Севастополь зарегистрировано право собственности Сытник Анны Николаевны на земельный участок площадью 0,0416 га в Севастополе. В тот же день Сытники через посредника продали участок за 900 тысяч рублей, из которых 6600 рублей уплатили в российский бюджет в виде пошлины. В декларации Артема Сытника эти операции отражены не были.

Николай Надейко является советником сестры бизнесмена Олега Бахматюка, против которого Артем Сытник, признанный судом виновным в коррупции, открыл уголовные дела. Сам бизнесмен заявлял, что мотивы давления на свидетеля и личной мести за признание Сытника коррупционером и стали причиной преследования Бахматюка со стороны НАБУ.

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